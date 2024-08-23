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МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов Apache

МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолётов AH-64E Apache.

В КНДР осудили решение США по продаже Южной Корее вертолетов
© РИА Новости
«Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооружённые силы», — передаёт заявление ведомства ЦТАК.

Как отметили в министерстве, данные действия создают серьёзную угрозу обстановке безопасности в регионе и обостряют военную напряжённость.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея намерены следить за соблюдением санкций против КНДР.

При этом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил КНДР создать межкорейскую рабочую группу, предназначенную для обсуждения различных вопросов.

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