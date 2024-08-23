Вдова наемника из Колумбии назвала Украину «неблагодарной»

Вдова колумбийца Уильяма Гамбоа Ольга Товар рассказала, что Украина не оказывает никакой поддержки семьям погибших иностранных наемников. Она обвинила Киев в «неблагодарности» и отсутствии сочувствия к семьям, потерявшим своих родных за Украину.

«Оттуда нам ничего не говорят. Никто из властей с нами официально не связался. Вся информация, что мы получили, была от сослуживцев... Нам никто не звонил со стороны военных, не звонили из минобороны, чтобы сообщить нам о смерти наших родных и о том, что делать дальше», - цитирует агентство РИА Новости слова вдовы.

Ольга рассказала, что ее муж отправился на Украину из-за нехватки денег по рекомендации друга в июле 2023 года, он воевал на донецком направлении. В феврале 2024 женщине сообщили о его смерти сослуживцы.

К данному моменту власти Украины так и не смогли сообщить, где и как женщина может получить тело мужа. Информации нет и в посольстве страны в Колумбии.

В прошлом месяце украинский пленный рассказывал, что к иностранцам, воюющим за ВСУ, относятся лучше, чем к своим.