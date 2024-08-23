Договор о базе ВМФ РФ в в Судане остается в силе

Договор о создании базы пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота РФ в Судане остается в силе. Об этом "Известиям" сообщили в посольстве России в Судане.

"Вопрос же его воплощения в жизнь остается открытым с учетом конкретных обстоятельств как в России, так и у наших партнеров и может быть решен в любой момент", - отметили в дипведомстве.

Там также сообщили, что Судан неоднократно "дезавуировал западные вбросы о якобы своем намерении разорвать действующее межгосударственное соглашение" с РФ.

В июне посол в РФ сообщал, что Судан не отказывается от своих обязательств по строительству базы военно-морского флота России в Красном море, и намеченный проект будет реализован. О том, что власти Судана разрешат российскому флоту построить базу в Красном море, стало известно в феврале 2023 года.