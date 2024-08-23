НАТО усилил меры безопасности на авиабазе на западе ФРГ

Североатлантический альянс усилил меры безопасности на авиабазе в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии из-за информации от разведслужб, которая указывала на возможную угрозу. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя авиабазы.

В Гайленкирхене базируются самолеты-разведчики НАТО. Все сотрудники, которые не были нужны для оперативных действий, были отправлены домой в качестве меры предосторожности. В основе лежит разведывательная информация, указывающая на возможную угрозу. "Это не повод для беспокойства, а просто мера предосторожности, призванная гарантировать, что мы сможем продолжить наши критически важные операции", - сказал представитель.

Полиция подтвердила, что находилась на месте. Никакой дополнительной информации, включая количество сотрудников, задействованных в операции, предоставлено не было.

На минувшей неделе произошло несколько случаев, связанных с возможной попыткой незаконного проникновения на объекты Бундесвера. В частности, казармы Бундесвера в Кёльне были закрыты для посещения. По информации Spiegel, водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена, но подозрения не подтвердились. В ограждении обнаружили дыру, из чего следствие пришло к выводу, что на территорию части могли попасть неизвестные. Газета S ddeutsche Zeitung сообщала, что из-за подозрений в возможной диверсии, в среду была закрыта авиабаза в Гайленкирхене.

Вместе с тем газета Bild отмечала, что неизвестные проделали дыру в ограждении водонапорной башни, из которой подается вода для базы Бундесвера в городе Мехерних (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). В результате проверки было установлено, что питьевая вода не была загрязнена. Признаки взлома были обнаружены и в казармах Бундесвера в Гархинге под Мюнхеном (федеральная земля Бавария). Как и в Кёльне, солдаты обнаружили дыру в ограждении казармы. Однако нет никаких доказательств того, что кто-либо получил доступ к зданиям на территории казарм.