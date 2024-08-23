В ВС Великобритании предупредили о риске участия Лондона в войне

Великобритания рискует быть втянутой в войну в течение ближайших пяти лет, если срочно не восстановит запасы вооружения, истощившихся из-за помощи Украине. С таким предупреждением выступил бывший начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс.

"Если мы не нарастим заново запасы, которые опустошены сейчас, и не проведем модернизацию, то мы рискуем сделать конфликт неизбежным", - сказал Сандерс в интервью финансово-инвестиционному подкасту Money Maze, выдержки из которого привела газета The Daily Telegraph.

"Мы должны быть уверены, что можем действовать в больших масштабах. Это означает восстановить запасы, но также означает, что армия, численность которой сегодня, в эпоху возвращения к конфликтам великих держав, находится на исторически низком уровне, способна быстро расти", - сообщил генерал.

По мнению Сандерса, есть риск совпадения таких факторов, как завершение конфликта на Украине, военная модернизация России и готовность Китая захватить Тайвань к 2027 году. "Это создает точку острой опасности примерно к 2028 году", - выступил с утверждением Сандерс.

"Лучший способ избежать этого - гарантировать, что мы готовы сражаться, что мы можем сдерживать и предотвращать возникновение таких конфликтов в этом десятилетии", - добавил он.

Сандерс неоднократно ранее открыто критиковавшего решение сократить численность британских Сухопутных сил до 73 тыс. человек. В прошлом году он также сказал, что передача Лондоном Киеву 14 танков Challenger 2 сделала армию королевства "временно слабее", а сами эти поставки проделали дыру в национальном арсенале. 15 июня на должности начальника Генштаба его сменил генерал Роли Уокер.