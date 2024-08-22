В США разрешили удары американским оружием по Курской области

Удары американскими вооружениями по Курской области не противоречат политике США. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и применение ими там американского оружия.

"<...> Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе", - утверждала представитель Минобороны США.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 29 регионах.

В Пентагоне заявили о вопросах по целям вылазки ВСУ в Курской области

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 4,7 тыс. военнослужащих, 68 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.