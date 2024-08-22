В Белоруссии заявили о шести случаях разведки квадрокоптеров ВСУ

В августе Белоруссия зафиксировала шесть случаев разведки своей территории со стороны ВСУ с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, передает «РИА Новости».

По его словам, ВСУ ведут разведку с помощью квадрокоптеров на юге Белоруссии «на постоянной основе».

«Если в прошлом месяце было зафиксировано около десяти таких нарушений, то в этом месяце мы уже зафиксировали около шести», — добавил Вольфович.

Он отметил, что в настоящее время «оперативно-стратегическая группировка ВСУ "Север" насчитывает около 120 тысяч военнослужащих».

«Мы на систематической основе отслеживаем, анализируем обстановку в районе границы Белоруссии и Украины», — указал Вольфович.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о десятках разведывательных средств ВСУ, особенно БПЛА, углубляющихся вглубь страны еще в начале июля.