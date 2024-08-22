Глава Пентагона Ллойд Остин собирается связаться с Киевом и обсудить дальнейшие планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне атаки на Курскую область. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.

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По словам чиновницы, Остин будет общаться с украинскими властями по поводу того, планируется ли «удерживать» российский регион в перспективе, передает РИА Новости.

Сенатор ДНР Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того, как попадут в плен на поле боя в зоне специальной военной операции.

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Льгов Курской области. Позже украинская армия атаковала чеченский спецназ «Ахмат» в Курской области с помощью газового оружия.

В ночь на 6 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Суджу в Курской области. После этого отряды ВСУ попытались прорваться на территорию приграничных регионов. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, провел совещание по ситуации в приграничных регионах. Какие решения и меры будут приняты — в материале «Вечерней Москвы».