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Украина заявила о начале наступления в Харьковской области

Третья штурмовая бригада ВСУ заявила о начале контрнаступления в Харьковской области. Об этом сообщает RT.

На Украине заявили о начале наступления в Харьковской области
© globallookpress.com

Согласно заявлениям бригады ВСУ, «в результате контратаковочных действий они взяли под контроль батальонный район обороны и некоторые опорные пункты». Также там утверждают, что смогли продвинуться на почти два километра вглубь фронта.

Ранее сообщалось, что в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В последней прогремел сильный взрыв.

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