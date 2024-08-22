На Украине заявили о начале наступления в Харьковской области

Третья штурмовая бригада ВСУ заявила о начале контрнаступления в Харьковской области. Об этом сообщает RT.

Согласно заявлениям бригады ВСУ, «в результате контратаковочных действий они взяли под контроль батальонный район обороны и некоторые опорные пункты». Также там утверждают, что смогли продвинуться на почти два километра вглубь фронта.

Ранее сообщалось, что в Харьковской, Полтавской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. В последней прогремел сильный взрыв.