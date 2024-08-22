Израиль не стал освобождать около сотни заключенных из Палестины

Представители палестинского радикального движения ХАМАС сообщили, что Израиль мог отказаться от освобождения около 100 заключенных из Палестины. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает источник, обмен был предложен в рамках переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Как уверяют в ХАМАС, единственным препятствием на пути к этому соглашению в данный момент является Израиль, который настаивает на том, чтобы все освобожденные в будущем заключенные были депортированы из Израиля, Западного берега и сектора Газа.

«Представители ХАМАС заявили, что Израиль также наложил вето на освобождение около 100 палестинских заключенных, чьи имена были предложены ХАМАС. Некоторые из них пожилые люди, и до конца срока их заключения осталось более 20 лет. Вопрос об освобождении палестинских заключенных в рамках сделки по обмену заложниками, удерживаемыми ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, ранее считался менее сложным», — сообщает агентство.

Ранее стало известно, что армия Израиля ожидает 300 рекрутов-репатриантов.