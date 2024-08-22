МО: в Курскую область поставили квадрокоптеры и противодронные ружья
По запросу оперативного штаба Курской области в группировку войск поставлено запрошенное количество квадрокоптеров и противодронных ружей.
Об этом сообщили в Минобороны.
«В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов», — говорится в бюллетене Координационного совета.
Ранее стало известно, что в оперативную группу Координационного совета поступило 39 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы.
Также в Минобороны России опубликовали видео того, как российские войска «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с миномётом в приграничном районе Курской области.