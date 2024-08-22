В Курскую область поставили квадрокоптеры и противодронные ружья

По запросу оперативного штаба Курской области в группировку войск поставлено запрошенное количество квадрокоптеров и противодронных ружей.

Об этом сообщили в Минобороны.

«В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов», — говорится в бюллетене Координационного совета.

Ранее стало известно, что в оперативную группу Координационного совета поступило 39 вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия госграницы.

Также в Минобороны России опубликовали видео того, как российские войска «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с миномётом в приграничном районе Курской области.