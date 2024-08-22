Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск

Заочно обвиняемого в России украинского нациста Ярослава Гунько объявили в международный розыск. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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Там напомнили, что Россия запрашивала экстрадицию Гунько, который входил в состав 14 -й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», с целью привлечения его к уголовной ответственности еще в декабре 2023 года, однако Канада отказалась выдать его.

«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом Генеральной прокуратуре РФ удалось добиться положительного решения о включении в базу данных Интерпола бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Гунько объявлен в международный розыск», — говорится в тексте.

В Генпрокуратуре указали, что в случае установления его местонахождения на территории других иностранных государств РФ направит запрос о выдаче обвиняемого.