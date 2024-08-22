Белый дом прокомментировал новую ядерную стратегию Байдена

Одобренная президентом США Джо Байденом новая ядерная стратегия не направлена против конкретных стран, но учитывает развитие ядерных арсеналов России, Китая и Северной Кореи. Об этом заявили в совете нацбезопасности Белого дома, передает «РИА Новости».

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Ранее NYT сообщал, что Байден одобрил новую ядерную стратегию США, которая впервые содержит планы по сдерживанию Китая на фоне роста его ядерных арсеналов и о подготовке к скоординированным вызовам со стороны КНР, РФ и Северной Кореи.

Комментируя это, в Белом доме указали, что новое руководство не является «реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу». Там добавили, что подходы США по ядерным вопросам «обновляются регулярно».