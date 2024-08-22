Белый дом прокомментировал новую ядерную стратегию Байдена
Одобренная президентом США Джо Байденом новая ядерная стратегия не направлена против конкретных стран, но учитывает развитие ядерных арсеналов России, Китая и Северной Кореи. Об этом заявили в совете нацбезопасности Белого дома, передает «РИА Новости».
Ранее NYT сообщал, что Байден одобрил новую ядерную стратегию США, которая впервые содержит планы по сдерживанию Китая на фоне роста его ядерных арсеналов и о подготовке к скоординированным вызовам со стороны КНР, РФ и Северной Кореи.
Комментируя это, в Белом доме указали, что новое руководство не является «реакцией на действия какой-либо структуры, страны или ответом на угрозу». Там добавили, что подходы США по ядерным вопросам «обновляются регулярно».
«Мы неоднократно говорили об обеспокоенности развитием ядерных арсеналов РФ, КНР и КНДР. Как мы всегда делаем, мы обновляем наши подходы, когда необходимо с учетом развития геополитических условий. Мы продолжим фокусироваться на усилиях по снижению ядерных рисков путем укрепления сдерживания и предпочтительно через устранение различий через дипломатию в рамках контроля над вооружениями», — отметили в Белом доме.