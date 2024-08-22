ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Льгов

Мэр города Льгов Курской области Алексей Клемешов сообщил об обстреле населённого пункта со стороны Вооружённых сил Украины кассетными боеприпасами. Об этом он написал в Telegram. RT на русском

«В районе плодосовхоза зафиксированы прилёты снарядов с кассетными боеприпасами», — говорится в сообщении. ТАСС

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов с ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что более 41 тысячи эвакуированных жителей региона получили выплаты от властей в размере 10 и 15 тысяч рублей. Он добавил, что на эти цели выделено более 1,4 млрд рублей. News.ru