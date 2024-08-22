Председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко обвинил США и Великобританию в попытках ВСУ атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Свои слова Коваленко объяснил тем, что нынешние власти Украины, по его мнению, находятся под контролем стран Запада. Помимо этого он также считает, что сама по себе Украина не способна наводить ракеты и БПЛА по целям на таком расстоянии.

«Чисто технически Украина на такое не способна, да и принять такое решение они сами не могут. Поэтому российское руководство и говорит, что вести переговоры с киевскими властями бессмысленно. И эта атака только подчеркивает: договоренности с ними — это нереальная ситуация», — заявил он.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что после посещения Курской АЭС он намерен поговорить с Зеленским.