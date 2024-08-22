Власти Украины призвали жителей Димитрова к эвакуации

Власти Украины призвали к эвакуации жителей Димитрова (Мирнограда), расположенного на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявил исполняющий обязанности главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк телеканалу CNN. RT на русском

По его словам, среди жителей Димитрова много тех, кто не хочет уезжать и «прячет своих детей от властей». Но в то же время есть люди, которые еще на прошлой неделе отказывались покидать свои дома, а сейчас изменили свое мнение и переезжают в другие населенные пункты. Газета.Ru

Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей временно подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название - Покровск), Димитрова и Селидово Донецкой народной республики эвакуироваться из-за приближения линии фронта. Российская газета