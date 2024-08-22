Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своей атаки на Курскую область потеряли около четырех тысяч солдат. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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«Потери ВСУ насчитывают четыре тысячи солдат, и они теряют еще больше», — отметил военный аналитик.

По мнению Риттера, Украина «впустую пожертвовала» своими стратегическими резервами. Он подчеркнул, что помимо военного контингента, «Киев лишился огромного количества техники», в том числе западных танков Challenger, Abrams и Leopard.

Ранее Риттер заявил, что США бросают Украину, так как она не ослабила Россию и не выполняет задачу по ее сдерживанию. Он отметил, что Вашингтон пользуется только теми институтами на международной арене, которые приносят ему пользу. По словам эксперта, «Киев таким не является».