$91.69+0.99101.95+1.75
Почта

В США раскрыли потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе своей атаки на Курскую область потеряли около четырех тысяч солдат. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

В США раскрыли потери ВСУ в Курской области
© Lenta.ru
«Потери ВСУ насчитывают четыре тысячи солдат, и они теряют еще больше», — отметил военный аналитик.

По мнению Риттера, Украина «впустую пожертвовала» своими стратегическими резервами. Он подчеркнул, что помимо военного контингента, «Киев лишился огромного количества техники», в том числе западных танков Challenger, Abrams и Leopard.

Ранее Риттер заявил, что США бросают Украину, так как она не ослабила Россию и не выполняет задачу по ее сдерживанию. Он отметил, что Вашингтон пользуется только теми институтами на международной арене, которые приносят ему пользу. По словам эксперта, «Киев таким не является».

Военные новости
Скотт Риттер