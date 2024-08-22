Вместе с настоящими истребителями F-16 Украине передали надувные

На выставке вооружений и военного имущества в Чехии представлен надувной макет истребителя F-16 с символикой Украины.

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"Такие макеты переданы Киеву вместе с реальными самолетами для использования в качестве ложных целей", - пишет "Военный обозреватель".

Помимо трезубцев, надувной самолет оснащен собственным компрессором, прозрачным фонарем кабины и даже красными лентами - в авиации их называют "ремувки" и обозначают ими элементы, которые необходимо удалить перед полетом: колпаки, заглушки, чеки и пр.

ВС РФ устроили засаду на F-16

Напомним, 1 августа стало известно, что первые истребители F-16 прибыли на Украину. Через три дня Владимир Зеленский записал видео на фоне самолетов, которые на поверку также оказались макетами - но твердотельными. Предполагается, что такие "обманки" сделанные из списанных самолетов, также будут выставлены на украинских аэродромах в качестве ложных целей.