Шесть-семь иностранных частных военных компаний (ЧВК) воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Газета.Ru

«Помимо американских, также присутствовали польские и британские (ЧВК)», — отметил Рогов, добавив, что именно через польские ЧВК легализовались наемники со всего мира. RT на русском

Ранее он сообщил, что американская ЧВК Forward Observation Group, которая была замечена в Курской области, занималась подготовкой украинского нацбата «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Российская газета