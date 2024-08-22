Суд признал недействительным контракт датчанина, отправленного на СВО

Контракт гражданина Дании, который ранее судился с Министерством обороны России из-за отправки в зону специальной военной операции, был признан недействительным. Об этом в четверг, 22 августа, рассказал адвокат иностранца Роман Петров.

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— Отменено отказное решение Московского гарнизонного суда. Полностью удовлетворено административное исковое заявление и апелляционная жалоба, поданные мною в интересах моего иностранного доверителя. Контракт с ним признан недействительным. Действия должностных лиц, которые с ним заключили контракт, признаны незаконными. Решение вступило с момента оглашения в законную силу, — сказал он.

Юрист также отметил, что, вероятно, это единственный случай в России, когда контракта на СВО признали недействительным. Петров заявил, что он уже передал информацию об этом матери своего подчиненного, а также поделился планами сообщить об этом командиру роты, к которой был прикреплен датчанин. По словам адвоката, у самого иностранца еще не окончено разрешение на временное проживание, пишет «Газета.ру».

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Гражданин Дании приехал в Россию из-за несогласия с западными ценностями, после чего подписал контракт с Минобороны. Позже он обратился в суд, заявив, что не хотел участвовать в конфликте и не говорит по-русски. Мужчине 33 года, он работает музыкантом. В Россию приехал прошлым летом из-за ухудшения «политического климата» в Европе.