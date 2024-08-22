В российском мегаполисе отменили мероприятия в честь Дня города на фоне атак ВСУ

В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия в честь Дня города. Об этом сообщил мэр Алексей Логвиненко в Telegram.

Отмене подлежат мероприятия, которые планировалось провести на городских улицах. «Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений», — добавил глава города.

В последние дни Ростовская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе одной из последних атак в городе Пролетарске была повреждена нефтебаза. Возгорание частично ликвидировали только на пятые сутки.

В ночь на 22 августа ВСУ атаковали ряд российских регионов беспилотниками. Под ударом, помимо Ростовской, оказались Волгоградская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области.