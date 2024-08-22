ВСУ атаковали газовым оружием спецназ "Ахмат" в Курской области

ВСУ атаковали газом бойцов спецназа "Ахмат" в Курской облсти. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале командир "Аид".

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К счастью, как видно из кадров, спецназовцы были готовы и к такому обороту и надели противогазы. Несмотря на подлую тактику, атака врага в эту ночь обернулась провалом. Было уничтожено большое количество боевиков 61-й бригады ВСУ.

Противник уже не в первый раз применяет в Курской области против группы "Аида" химическое оружие. Ранее он обстрелял спецназовцев из РСЗО боеприпасами с ядовитым веществом на основе хлора. Все обошлось без серьезных последствий.