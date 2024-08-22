Ракеты ударили по бункеру в Сумах, где находились Зеленский и Сырский

По секретному бункеру в Сумах, где прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, нанесен ракетный удар. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

© Вечерняя Москва

Подробности об ударе по бункеру Telegram-канал не уточняет. В Министерстве обороны России информацию об атаке пока не подтверждали.

В четверг Зеленский сообщил о своем визите в приграничье Сумской области. Он рассказал, что провел совещание с Сырским, где они обсудили оперативную обстановку на фронте и вопросы обороны Торецкого и Покровского направлений.

По командному пункту Службы безопасности Украины, расположенному в Киеве, 17 июля были нанесены удары. Уточняется, что несколько человек, находившихся в пункте, погибли. Первый заместитель главы СБУ ранен.

Ранее штурмовые подразделения группировки «Север» захватили и зачистили позиции Вооруженных сил Украины, взяв в плен их военнослужащих. Отмечается, что ВС РФ выдвинулись тремя штурмовыми группами.