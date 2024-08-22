Силы ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29

В Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО России сбили истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины. RT на русском

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении. ТАСС

С начала СВО уничтожены 640 самолетов, 282 вертолета, 30 346 дронов, 575 ЗРК, 17 352 танка и других бронемашин, 1420 машин РСЗО, 13 530 орудий полевой артиллерии. Деловая газета «Взгляд»