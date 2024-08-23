ВС РФ уничтожили в Курской области один Abrams и два Challenger 2

Российские войска подбили танк Abrams украинских боевиков в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее в регионе российская армия уничтожила два танка Challenger 2 британского производства. Эти машины входили в состав 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которая, как сообщают западные СМИ, несёт тяжёлые потери в попытках атаковать российские позиции. Как заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, британский Challenger немецкий Leopard и американский Abrams существенно уступают по возможностям российскому танку Т-90М «Прорыв». По мнению экспертов, превосходство отечественной техники объясняется надёжностью в самых суровых боевых условиях.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в своём видеообращении сообщил о поражении в Курской области танка Abrams производства США.

«Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один — сегодня Abrams», — сказал Алаудинов.

Как отметили опрошенные RT эксперты, это первый случай уничтожения американского танка после атаки ВСУ на российский регион. По их мнению, попытки противника закрепиться в Курской области лишь умножат потери дорогостоящей западной бронетехники.

«Противник старается беречь танки, особенно западные и особенно американские. Однако последнее время меры предосторожности ему не очень помогают. Чем дольше враг будет находиться в Курской области, тем больше будет терять дорогостоящей бронетехники, которую ему поставили натовцы», — заявил в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор по развитию Фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов. В беседе с RT он подчеркнул, что реальный опыт боевого применения полностью развеял миф об эффективности натовских танков.

«До СВО западные танки не применялись в серьёзных вооружённых конфликтах, но и там они подбивались из весьма примитивных вооружений. Стоит сказать, что Запад не торопился передавать Киеву танки. Как я полагаю, кураторы режима Зеленского опасались, что по СМИ и соцсетям будут быстро разлетаться кадры сгоревших машин за несколько миллионов долларов. Но так оно и произошло. Успехи российской армии в истреблении западных танков стали худшей антирекламой Abrams, Challenger и Leopard», — сказал военный эксперт.

«Сжёг машину дотла»

Напомним, что ранее в Курской области ВС РФ ликвидировали танк Challenger 2 британского производства. Кадры объективного контроля поражения гусеничной машины на прошлой неделе были опубликованы российскими Telegram-каналами. На них запечатлён мощный взрыв, вызванный, предположительно, детонацией пороховых зарядов, расположенных открыто на полу боевого отделения танка.

Успешный удар по Challenger 2 подтвердили и в «Ростехе». Госкорпорация опубликовала в своём Telegram-канале комментарий, согласно которому британский танк был поражён дроном-камикадзе, причём из-за грубейших конструктивных недостатков машина сгорела дотла.

«Вскоре после оценки «Ростехом» «нулевых» качеств британских танков, в зоне боевых действий «засветились» «Челленджеры». Причём на кадрах, подтверждающих их низкую живучесть. Видео с БПЛА показывает, что один дрон-камикадзе сжёг машину дотла. Главная причина: конструкция и защита этих танков не отвечает условиям современного поля боя. Можно сказать: как в «Челленджер», друзья, вы ни садитесь, как боевая единица не годитесь», — отметили в «Ростехе».

Западные СМИ также подтвердили ликвидацию Challenger 2 в Курской области. Как сообщило британское издание The Sun, танк входил в состав 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Одним из погибших членов экипажа был солдат, проходивший подготовку в танковой школе британской армии в графстве Дорсет.

В недавней статье Forbes, посвящённой применению Challenger 2 в Курской области, утверждается, что 82-я десантно-штурмовая бригада является единственным эксплуатантом британских танков. Данное формирование считается элитным подразделением ВСУ. Тем не менее она несёт значительные потери в попытках расширить занятые в российском регионе территории и испытывает трудности со снабжением.

Источники The Sun и Forbes заявили, что Challenger 2 в Курской области был уничтожен вследствие попадания беспилотника «Ланцет». Напомним, этот ударный дрон был разработан компанией Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников») и широко применяется в боевых действиях против ВСУ. Барражирующие боеприпасы действуют в связке с беспилотными самолётами Z-16, образуя разведывательно-ударный комплекс.

Согласно информации Минобороны РФ, расчёты «Ланцетов» буквально каждый день поражают по несколько единиц военной техники ВСУ в Курской области.

Также западные бронемашины успешно истребляет российская авиация. 18 августа в российских Telegram-каналах было опубликовано видео уничтожения ещё одного Challenger 2. Согласно данным «Военной хроники», в британский танк попала противотанковая управляемая ракета комплекса «Вихрь» с борта вертолёта Ка-52 «Аллигатор».

Как полагает Сергей Суворов, большой вклад в истребление танков вносит эффективная работа операторов противотанковых комплексов. По его словам, управляемые ракеты даже советского производства способны вывести из строя любой «новомодный западный танк».

«Безусловно, западные конструкторы работали над усилением защищённости танков. У них были определённые успехи, но в реальных боевых условиях они не очень-то помогли, особенно когда по натовским машинам отрабатывают отечественные ПТУРы», — отметил эксперт.

В свою очередь полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что существенный вклад в истребление танков западного производства вносят расчёты разведывательных БПЛА, а также ударных беспилотников, включая FPV-дроны и «Ланцеты».

«Обнаружить танк не так просто. Для этого главным образом используется воздушная разведка, которая осуществляется с помощью БПЛА. После обнаружения решается вопрос о поражении. Если нет возможности быстро навести артиллерию и ПТУРы, то применяются ударные беспилотники. FPV-дроны наносят удары на ближних дистанциях, а «Ланцеты» бьют на десятки километров», — подчеркнул Матвийчук.

Не выдерживают сравнения

В недавнем интервью ТАСС генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов дал негативную оценку боеспособности западных танков в сравнении с российским Т-90М «Прорыв».

«К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard. Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору. Наш «Прорыв» на голову выше и английских, и американских танков, и зарубежные заказчики прекрасно это понимают», — заявил Чемезов.

Комментируя высказывание главы «Ростеха», Сергей Суворов отметил, что западные конструкторы допустили ряд серьёзных ошибок в стремлении превзойти по характеристикам отечественные танки. В результате масса натовских машин значительно возросла, что не привело к снижению их мобильности.

«Масса большинства западных танков уже перевалила за 60 тонн. С таким весом нереально проезжать по многим мостам, трудно передвигаться по бездорожью и размокшему грунту. Да, двигатели у них тоже стали мощнее, но по надёжности они так и не превзошли российские агрегаты», — пояснил Суворов.

В целом, как считает эксперт, натовские бронемашины оказались «прихотливыми» для нынешних театров военных действий в отличие от российских танков.

«Наши танки всегда проходят очень жёсткие испытания на надёжность и ходовые качества и только потом поступают в войска. Это практика приносит свои плоды. Западные танки такими возможностями похвастаться не могут. Они создавались под куда более «комфортные» условия боевого применения», — подчеркнул Суворов.

Схожего взгляда на западную танкостроительную школу придерживается и Анатолий Матвийчук. По мнению эксперта, натовские танки требуют «огромного логистического и технического обеспечения», а также прикрытия с воздуха, чего ВСУ обеспечить не могут.

«Западные танки разрабатывались под натовскую концепцию воздушно-наземных операций и для так называемых экспедиционных войн. Сейчас совершенно иной тип конфликта, и потому они не могут эффективно применяться. Вместе с тем Т-90М — это на данный момент вершина эволюции легендарного Т-72, разработанного под самые суровые и самые непредсказуемые боевые условия», — сказал Матвийчук.

Иван Коновалов полагает, что натовская танкостроительная школа понесла огромный репутационный ущерб.