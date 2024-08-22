Стало известно, какое оружие российской армии вселяет ужас в ВСУ

Российские корректируемые авиационные бомбы (КАБ) являются большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в эфире телеканала «Мы — Украина» командир украинских войск с позывным «Абдула». Газета.Ru

По словам украинского военного, ВС России применяют эти боеприпасы в очень большом количестве, и ВСУ не удается найти способ для противодействия им. «250-500 килограммов боевой составляющей прилетает в позицию, это просто ужас», - описал свои ощущения Абдула. Российская газета

Ранее сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес в ночь на 22 августа удар бомбами ФАБ-500 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. RT на русском