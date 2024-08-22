Политолог объяснил, «потянут» ли США сразу три войны

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикации иностранных СМИ о том, что США могут оказаться в ситуации, когда им придется вести прокси-войну сразу на три фронта: Россия, Китай и Иран.

© Газета.Ru

По мнению эксперта, Китай вряд ли сам пойдет на обострение, однако если на предстоящих президентских выборах в США победит Дональд Трамп, вероятность такого столкновения возрастет. Васильев напомнил, что кандидат от Республиканской партии известен своими антикитайскими настроениями.

Что касается Израиля, продолжил политолог, тут многое зависит от того, какая из групп влияния в Соединенных Штатах возьмет верх — та, что выступает за прекращение огня или та, что толкает страну к масштабному конфликту.

Рассуждая об украинском кризисе, эксперт отметил, что здесь определяющую роль сыграет то, насколько решительно будет действовать Москва после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Согласно прогнозу китайской газеты Global Times, участие США сразу в нескольких военных конфликтах приведет к их поражению.

Журналисты напоминают, что страны, которые вели войны на нескольких фронтах, зачастую терпели крах. Поддержка, которую Вашингтон оказывает Киеву, уже истощает американские ресурсы. Более того, после начала конфликта между Палестиной и Израилем значительная часть боеприпасов, предназначенных для Украины, была направлена Израилю.

В таких условиях, отмечает газета, США могут не справиться с разжигаемым ими же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.