Российские бойцы подняли флаг над поселком Птичье в Донецкой народной республике, выбив оттуда противника. Об этом сообщает Telegram-канал военкоров "Русской весны".

© Российская Газета

По данным канала, российские подразделения взяли поселок под контроль еще накануне в ходе наступления к городу Селидово.

"Флаг установлен бойцами 114-й бригады", - говорится в сообщении.

Птичье располагается на покровском направлении в нескольких километрах к югу от освобожденного накануне села Желанное.

По данным ТАСС, обороны ВСУ на этом участке уже трещит по швам. В Киеве ситуацию под Покровском также считают "сложной".

По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, Украина уже начала эвакуацию архивов и органов властей из самого Покровска.

Также Киев также начал эвакуацию чиновников и предприятий из соседнего с Покровском Мирнограда (Димитрова) - местный глава полагает, что Покровску до вступления в город войск ВС РФ осталось две недели, а Мирнограду - "считанные дни".