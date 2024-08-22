"РВ": Российские бойцы подняли флаг над поселком Птичье в ДНР
Российские бойцы подняли флаг над поселком Птичье в Донецкой народной республике, выбив оттуда противника. Об этом сообщает Telegram-канал военкоров "Русской весны".
По данным канала, российские подразделения взяли поселок под контроль еще накануне в ходе наступления к городу Селидово.
"Флаг установлен бойцами 114-й бригады", - говорится в сообщении.
Птичье располагается на покровском направлении в нескольких километрах к югу от освобожденного накануне села Желанное.
По данным ТАСС, обороны ВСУ на этом участке уже трещит по швам. В Киеве ситуацию под Покровском также считают "сложной".
По информации советника главы ДНР Игоря Кимаковского, Украина уже начала эвакуацию архивов и органов властей из самого Покровска.
Также Киев также начал эвакуацию чиновников и предприятий из соседнего с Покровском Мирнограда (Димитрова) - местный глава полагает, что Покровску до вступления в город войск ВС РФ осталось две недели, а Мирнограду - "считанные дни".