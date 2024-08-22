Подразделения в зоне СВО получили «Сверчка»

Российские подразделения в зоне специальной военной операции (СВО) получили беспилотный колесный ровер «Сверчок», предназначенные для эвакуации раненых и доставки грузов. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Флуктио».

Главной особенностью платформы является возможность программирования маршрута следования. Грузоподъемность ровера, способного перемещаться в условиях бездорожья и плохой погоды, достигает 120 килограммов. Для перевозки раненого сверху на платформу крепится тканевая основа.

Ранее руководитель соответствующих работ в Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) «Авиастроитель» Дмитрий Мотин сообщил, что модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-52 доработают под борьбу с беспилотными летательными аппаратами.

Также газета рассказала, что компания «ОСК-Технологии» начала производство универсальных многофункциональных безэкипажных катеров, способных перевозить 20 килограммов груза.