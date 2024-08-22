Украинские новобранцы отказываются стрелять по российским бойцам. Из-за полного отсутствия боевой подготовки они не могут сдерживать наступление России на Красноармейск в ДНР. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Вечерняя Москва

«Некоторые просто не хотят стрелять, они видят противника на огневой позиции в окопах, но не открывают огонь, поэтому наши люди гибнут», - сообщил он агентству Associated Press (AP). Украинский военный добавил, что новобранцы бегут со своих позиций, «этот страх порождает панику и хаос, что также становится причиной потерь среди личного состава». ТАСС

Журналисты также отметили, что некоторые из новых бойцов ВСУ с трудом собирают оружие и координируют основные боевые действия. Lenta.ru