Двадцатилетний наемник из Ирландии Алекс Рыжук в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропал без вести и, вероятно, мертв. Об этом сообщает газета Irish Examiner.

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По данным издания, молодой человек поехал на Украину, когда ему было 18 лет. Он был недалеко от линии фронта на востоке Украины и пропал без вести несколько недель назад. В Министерстве иностранных дел Ирландии сообщили газете, что ведомство в курсе этой ситуации.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов высказался о пленных иностранных наемниках из ВСУ. По его словам, в Курской области, где территорию контролирует спецназ «Ахмат», ни одного иностранца на данный момент нет.

До этого стало известно о назначении иностранных наемников офицерами ВСУ из-за дефицита кадров. При этом украинские солдаты не отличаются желанием подчиняться иностранным военным и уже было зафиксировано несколько случаев, когда украинские солдаты стреляли в командиров.