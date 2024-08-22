Стало известно, сколько солдат НАТО могут разместить в Финляндии у границы с Россией

НАТО планирует разместить бригаду численностью от четырех до пяти тысяч военнослужащих в финском городе Миккели, недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает издание Italehti со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале газеты, в Миккели будет создан вспомогательный штаб сухопутных войск НАТО, который будет осуществлять руководство и обучение бригады НАТО численностью примерно от 4 до 5 тыс. солдат.

Уточняется, что в распоряжении бригады будет бронетехника. Официально о решение может быть объявлено в ближайшие недели.

Как сообщала «Парламентская газета» ранее, Хельсинки ведет переговоры с несколькими странами НАТО о возможном размещении войск на территории страны.