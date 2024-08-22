НАТО разместит бригаду численностью до 5000 солдат в Финляндии

Бронетанковую бригаду НАТО, численность которой составляет до 5 тыс. военнослужащих, разместят в финском городе Миккели у российской границы. Об этом пишет газета Iltalehti. RT на русском

Ожидается, что о решении будет официально объявлено в ближайшие недели. Создаваемое подразделение известно также как FLF (Forward Land Forces), сообщает издание. ТАСС

В среду, 21 августа, появилась информация, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими странами Североатлантического альянса о размещении войск на своей территории. Свободная пресса