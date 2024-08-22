21 августа украинские дроны атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт Остафьево под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил в комментарии порталу The War Zone.

По его словам, в операциях ГУР было задействовано около 50 беспилотников. Он добавил, что в настоящий момент в ГУР пытается выяснить масштабы возможного ущерба в целевых местах.

The Hill допустила историческую ошибку в материале об атаке на Москву

Ранее сообщалось, что на Крайнем Севере был сбит украинский дрон A22 Foxbat, который пролетел 1800 километров. Предполагается, что целью беспилотника мог быть аэродром Оленья в Мурманской области, используемый для вылета российских стратегических бомбардировщиков.