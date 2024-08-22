В Курске началась установка железобетонных укрытий

В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов. News.ru

«Планируем оснастить ими 60 основных остановочных павильонов в областном центре», - сообщил он. Российская газета

Как сообщил врио главы региона, аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске. «Там уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время», - рассказал он. ТАСС