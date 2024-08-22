Белорусский генерал приехал на границу с Украиной

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович посетил граничащие с Украиной районы. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

© Газета.Ru

По данным ведомства, там подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению государственной границы на южных рубежах.

18 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что группа войск, направленная для укрепления границы с Украиной, уже развернута и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева. Укрепление также ждет Гомельское и Мозырское направления на юге страны.

19 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины, в том числе пограничников и силы территориальной обороны.