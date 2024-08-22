Немецкий танк Leopard и британский Challenger показали себя далеко не лучшим образом во время боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, считает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Газета.Ru

«К примеру, британский Challenger в зоне СВО себя дискредитировал, как и немецкий Leopard. Даже Abrams при всех их объективных недостатках дадут Challenger фору», — сказал глава «Ростеха». Российская газета

Российский танк «Прорыв» на голову выше и английских, и американских танков, подчеркнул Чемезов. Он добавил, что зарубежные заказчики прекрасно это понимают. ТК «Звезда»