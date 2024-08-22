Неудачная попытка атаки на Курскую область подтолкнула правительство Украины к окончательной сдаче Донбасса, подчеркнул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. По его мнению, киевские власти больше не видят смысла в битве за этот регион.

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Украинцы, кажется, находятся в процессе сдачи Донбасса. Украинское руководство полностью утратило веру в то, что этот регион можно удержать. Такое ощущение, что сам смысл этой битвы, по крайней мере для киевских властей, утрачен, — отметил Меркурис.

У Вооруженных сил Украины больше нет возможности эффективно обороняться, добавил эксперт. При этом российские военные успешно продвигаются вперед, констатировал он.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны России объявили, что бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР. Также было нанесено поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад украинской армии и 15-й бригады Нацгвардии возле нескольких населенных пунктов Донбасса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что для ВСУ на Торецком и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике складывается сложная ситуация. Об этом глава государства заявил после доклада главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского.