Тайвань зафиксировал приближение кораблей КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 41 летательного аппарата и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Как утверждается, 32 летательных аппарата пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, юго-западной и восточной частях острова.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для слежения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.