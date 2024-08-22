Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

В опубликованном видео Алаудинов заявил, что военным удалось поразить «с десяток единиц разной техники», в том числе пикапы. Кроме того, был уничтожен один американский танк.

«Кроме этого, подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и характера, ну и хочу сказать, что несколько пунктов управления тоже ребята сегодня у нас четко навернули», — добавил командир «Ахмата».

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Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. Алаудинов ранее заявлял, что продвижение противника по российской территории остановлено. По данным Минобороны РФ на 21 августа, потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники.