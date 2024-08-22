Алаудинов: Танк Abrams подбит на курском направлении
Российские военнослужащие подбили на курском направлении американский танк Abrams. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
В видеосообщении в своем Telegram-канале он заявил, что на фронте у нас "все очень хорошо, все под контролем", противник активных боевых действий не предпринимал.
Также Алаудинов сообщил, что в ходе боев были подбиты несколько единиц различной военной техники - пикапы и один танк Abrams. Кроме этого, подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, несколько пунктов управления.
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"Поэтому на нашем участке дела идут очень хорошо", - подчеркнул Алаудинов.
Он добавил, что противник начал передислоцироваться и "будет пытаться высунуть свой нос где-то на другом участке".
Накануне командир спецназа "Ахмат" сообщил, что ВСУ уже начали выводить часть подразделений из Курской области, чтобы перебросить их на другие направления.