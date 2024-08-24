Вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Вертолёт Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что после применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр и вернулся на площадку вылета.

Ранее стало известно, что не менее 20 военных ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области в результате удара фугасными авиабомбами.