Вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Вертолёт Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолёт Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — заявили в ведомстве.
БПЛА «Молния-1» начал охотиться на бронетехнику ВСУ в Курской области
Отмечается, что после применения средств поражения экипаж выполнил противоракетный манёвр и вернулся на площадку вылета.
Ранее стало известно, что не менее 20 военных ВСУ, которые должны были отправиться в Курскую область, были ликвидированы в Глухове Сумской области в результате удара фугасными авиабомбами.