У ВСУ начались проблемы с работой Starlink под Харьковом

Проблемы с работой спутниковой связи "Старлинк" из-за работы систем радиоэлектронной борьбы ВС России начались у подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных под Харьковом. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На харьковском направлении у украинских боевиков начались проблемы со спутниковой связью. По докладам с линии боевого соприкосновения, система "Старлинк" работает со значительными перебоями либо не работает вовсе. По предположению украинского командования, это связанно с работой систем радиоэлектронной борьбы ВС РФ", - сказал он.