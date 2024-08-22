Мобилизация: последние новости на сегодня 22 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 августа 2024, в материале «Рамблера».

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Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Министр указал на мужество и упорство бойцов в освобождении населенных пунктов ДНР. Глава военного ведомства направил поздравления командованию и личному составу 239-го гвардейского танкового Краснознамённого, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка.

В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полка успешно выполняют задачи на самых сложных направлениях.

В кабмин направлен законопроект о наделении военкоров статусом ветерана

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил в российское правительство проект закона о наделении военкоров статусом ветерана, сообщает RT.

По его словам, соответствующим ветеранским статусом будут наделяться журналисты и сотрудники СМИ, которые работали, либо продолжают работать в зоне проведения спецоперации, районах боевых действий, вооружённых конфликтов, в зонах КТО, на территории, где введено военное положение.

Депутат отметил, что закон также распространится на сотрудников СМИ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также журналистов, работавших в условиях чрезвычайного положения или вооружённого конфликта на территории других стран.

Белоусов поздравил бойцов бригады, освобождавшей Новгородское в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Новгородского в ДНР, сообщает РИА Новости.

Министр обороны заявил, что противник понёс потери и бежал из освобождённого ВС РФ населённого пункта.

Отмечается, что в результате профессиональных и решительных действий личного состава соединения Вооруженные силы Украины понесли существенные потери и обратился в бегство.