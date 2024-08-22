Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 августа 2024 года.

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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили гаубицу "Богдана" ВСУ

Расчет российской буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил колесную самоходную гаубицу «Богдана» Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло на купянском участке фронта. Координаты орудия выявила разведка артподразделения.

Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА, позволили убедиться в уничтожении целей.

Российский "Град" уничтожил украинский десант на острове в дельте Днепра

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» российских войск уничтожил скопление живой силы противника в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

Координаты были получены от воздушной разведки. Вооруженные силы Украины пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в успешном уничтожении цели.

Российские десантники уничтожили опорники ВСУ в районе Часова Яра

Танкисты группировки ВС РФ уничтожили опорные пункты противника в районе Часова Яра, сообщает ТАСС.

Они располагались в многоэтажных домах. Танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет оставаться незамеченными.

Боевую работу танкисты ведут круглосуточно. В приоритете целей — укрепления противника в городской застройке, скопления личного состава ВСУ и его боевая техника, в том числе иностранного производства.