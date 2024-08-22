Российские десантники уничтожили опорники ВСУ в районе Часова Яра

Танкисты из состава 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Южной группировки ВС РФ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танковые экипажи группировки войск "Юг", выполняющие боевые задачи в интересах 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям ВДВ, действуют в составе бронегрупп и уничтожают укрытую живую силу противника в опорных пунктах районов с многоэтажной застройкой в н. п. Часов Яр в ДНР. <…> Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, расположенным в многоэтажных домах в Часовом Яре", - говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что танкисты работают как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет оставаться незамеченными.