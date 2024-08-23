Десантники РФ сорвали высадку ВСУ на острова в дельте Днепра

Военнослужащие ВС РФ расчетами гаубиц Д-30 сорвали высадку пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острова в дельте Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки, разведывательные подразделения российских десантников обнаружили двигающуюся по реке в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БПЛА сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения", - рассказали в военном ведомстве, отметив, что расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с лодки и выхода на берег.

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В министерстве подчеркнули, что от получения координат цели и до проведения выстрела был затрачен минимум времени. После этого российские десантники осуществили корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения. В ходе работы было уничтожено до отделения ВСУ.

Работа артиллеристов-десантников ведется круглосуточно, что позволяет пресекать все попытки ВСУ высадиться на островах к дельте Днепра и на левом берегу. Как рассказал заместитель командира огневого взвода - командир орудия с позывным Турист, после подтверждения цели военнослужащие "выдвигаются, работают по ней, сворачиваются и уезжают". "Есть места, где они их (дроны - прим. ТАСС) запускают. В эти места работаем, чтобы они больше не могли оттуда запустить дрон", - добавил военнослужащий.