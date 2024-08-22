Минобороны раскрыло итоги боя ВС России со скоплениями пехоты ВСУ на берегах Днепра

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Днепра в Херсонской области при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Итоги боя раскрыли в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

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