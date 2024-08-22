Минобороны раскрыло итоги боя ВС России со скоплениями пехоты ВСУ на берегах Днепра

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили скопления пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Днепра в Херсонской области при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Итоги боя раскрыли в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.
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«Расчеты также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника, удаленные от линии соприкосновения на правом берегу реки. С получением от воздушной разведки координат цели РСЗО при выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.