Два беспилотника ВСУ сбили в момент атаки на аэродром в российском регионе

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), по предварительной информации, были сбиты в момент украинской атаки на аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале, опубликовав видео очевидцев.

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Кадры сняли жители города Калач-на-Дону, который находится в нескольких километрах от аэродрома. Ранее они заявили о серии громких взрывов и вероятной активации работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в районе 3:30 утра четверга, 22 августа в российском регионе. Официальной информации о случившемся пока нет.

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«На данный момент известно как минимум о двух сбитых беспилотниках: один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, в результате чего она загорелась», — уточнило издание.

Данные о пострадавших также пока не поступали.