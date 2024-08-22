Операция Украины в Курской области значительно ослабила позиции ВСУ в Донбассе. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Начав эту операцию, украинцы были вынуждены снять несколько подразделений с фронта, однако они сильно ослабили позиции на Донбасском направлении», — считает эксперт.

При этом Джонсон указал на значительный прогресс в продвижении российских военных в Донбассе.

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Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил, что американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно развернуть ситуацию для Киева. Джонсон добавил, что особую проблематичность показали реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Abrams.

Накануне военный аналитик Патрик Бьюри рассказал, что Вооруженные силы Украины рискуют лишиться своих элитных частей в Курской области.